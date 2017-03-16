واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تلقى القرار المعدّل للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحظر سفر مواطني ستة دول إلى أمريكا صفعة جديدة الخميس، إذ أصدر قاض فيدرالي بولاية ميريلاند قرارا بتعليق تنفيذه، وذلك بعد ساعات على صدور قرار مماثل من قاض آخر في ولاية هاواي، ما يهدد تنفيذ القرار الذي أثار الكثير من الانقسام والجدل.

وكانت محكمة فيدرالية في هاواي قد أصدرت حكما جاء في 43 صفحة قضى بفرض تجميد كامل لقرار ترامب الذي كان من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات، ورأت المحكمة في قرارها أن ولاية هاواي نجحت في إثبات وجهة نظرها بأن القرار الجديد "ينطوي على تمييز ديني."

وكان ترامب قد أصدر قراره الجديد هذا ليحل محل قرار سابق أوقف القضاء تنفيذه أيضا، وكان يشتمل على حظر سفر مواطني سبع دول هي العراق وإيران وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن، قبل أن يعود ليُصدر القرار الجديد بصيغته المعدّلة مستثنيا منه العراق، إلى جانب حملة بطاقات "الغرين كارد".

وذلك علاوة على إلغاء المعاملة التفضيلية لبعض الأقليات الدينية. وتمتد صلاحية القرار لمدة 90 يوما، على أن تشمل اللاجئين لمدة 120 يوما.