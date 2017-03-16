(CNN)— فشل حزب غيرت ويلدرز الشعبوي اليميني في انتخابات هولندا بعدما حاز على المركز الثاني بفرق كبير، وقد كان المرشح ذي موقف حاد اتجاه الإسلام.
من هو غيرت ويلدرز الذي يكره الإسلام وخسر الانتخابات الهولندية؟
من هو غيرت ويلدرز الذي يكره الإسلام؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و16 دقيقة.
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تعرف إلى غيرت ويلدرز، رئيس حزب "من أجل الحرية" المحافظ الهولندي، الذي هاجم الإسلام وخسر الانتخابات.
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