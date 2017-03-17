نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الجنرال ديفيد بيركنز، قائد قيادة التدريبات العسكرية بالجيش الأمريكي، إن أحد الدول الحليفة والمقربة من أمريكا قامت باعتراض طائرة صغيرة موجهة تبلغ قيمتها 200 دولار باستخدام صاروخ قيمته 3.4 ملايين دولار.

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جاء ذلك في تصريحات لبيركينز في ندوة عسكرية وبثها الجيش على موقع يوتيوب، حيث أشار إلى أن الدول التي لم يسمها أطلقت صاروخ أرض جو من طراز باتريوت الذي يعادل طوله طول سيارة رباعية الدفع، لاعتراض طائرة صغيرة موجهة يمكن شراؤها من أي متجر إلكترونيات أو عبر موقع أمازون بقيمة 20 دولار.

وقال بيركنز ساخرا: "في الحقيقة إذا كنت أنا العدو (لتلك الدولة الحليفة) لذهبت واشتريت المزيد من هذه الطائرات الموجهة الصغيرة رباعية المراوح واستنزف كل صواريخ الباتريوت لدى الدولة الأخرى."