الرباط (CNN)— أعلنت الداخلية المغربية عن اعتقال 15 شخصا يشتبه في موالاتهم لتنظيم "داعش" ينشطون بعدة مدن، كما يشتبه في توعدهم بـ"تنفيذ عملية إرهابية بالمملكة"، و"اكتسابهم مهارات في صناعة المتفجرات"، ومحاولة بعضهم الحصول على "أسلحة نارية من أجل تصفية شخصيات عمومية وعسكرية".

وقال بلاغ صادر عن الداخلية اليوم الجمعة، إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، تمكّن على مدار الأيام الثلاثة الماضية من إيقاف 15 شخصا، وقد بين البحث الأول "انخراط الموقوفين في حملات تحريضية واسعة توعدوا من خلالها بتنفيذ عملية تشبه ما تقوم به كتائب تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق".

وأشارت الداخلية إلى أن البحث أكد نية بعض الموقوفين "اقتناء المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية وأماكن ترفيهية ومرافق عمومية بالمملكة"، كما قام أحدهم بـ"عمليات مراقبة وترصد لأهداف بمدينة الدار البيضاء، في أفق تصوير شريط فيديو يتبنى من خلاله تنفيذ عملية إرهابية باسم "داعش"".

ودأب المغرب منذ إعلان خلق المكتب المركزي للأبحاث القضائية على إعلان تفكيك خلايا يشتبه في موالاتها لتنظيم "داعش"، ويعود آخر هجوم إرهابي شهده المغرب إلى عام 2011 عندما هوجمت مقهى في مدينة مراكش.