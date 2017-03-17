أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر سيث مولتون، النائب بالكونغرس الأمريكي، الجمعة، من احتمال اندلاع "حرب نووية" مع روسيا، داعيا الجمهوريين والديمقراطيين إلى العمل سويا لمواجهة هذا الخطر.

وقال مولتون، لـCNN، إن "روسيا الآن يقولون إنهم سوف يصعدون لمنع التصعيد"، وأضاف: "إنهم مستعدون لاستخدام الأسلحة النووية لمنع هجوم عادي، وأعتقد ان المشكلة هنا هي أننا لا نملك خطة للتعامل مع ذلك".

وأكد مولتون أن "على الجميع الانتباه جيدا إلى التهديد من روسيا"، قائلا إنه "خطير وكبير، والديمقراطيون والجمهوريون يحتاجون للعمل معا من أجل مواجهة ذلك، هذا الأمر يتعلق بأمننا الوطني والعقائد الأساسية لديمقراطيتنا".