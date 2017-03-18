الرباط (CNN)-- أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه لن يتولى أيّ منصب وزاري في الحكومة القادمة، إذ أجاب في تصريحات صحفية، عن سؤال: "هل ستكون وزيرا في حكومة سعد الدين العثماني؟" بالقول: "عبد الإله ابن كيران، بالنسبة للحكومة، انتهى".

وجاءت تأكيدات ابن كيران، الرئيس السابق للحكومة المغربية، اليوم السبت، على هامش أشغال دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، خُصصت لمناقشة قضية إعفاء الملك لابن كيران من رئاسة الحكومة، وتعيينه لسعد الدين العثماني، أحد أبرز قياديي الحزب، في هذا المنصب.

واختار ابن كيران، في تفاعله على أسئلة الصحفيين، الإجابة باختصار شديد، إذ قال إنه تقبل قرار الملك بإعفائه، وإنه هنأ العثماني على تعيينه رئيسًا للحكومة، كما عبّر لهذا الأخير على استعداده مساعدته بكل ما يستطيع.

وكان عدد من المغاربة يترقبون مصير ابن كيران في الحكومة القادمة، وهل سيتولى حقيبة وزارية ما، وهناك من تكهن بإسناد منصب وزير دولة بدون حقيبة إلى ابن كيران، حتى يساعد العثماني في تسيير الحكومة، كما كان عليه الحال بالراحل عبد الله بها الذي تولى هذا المنصب قبل وفاته في حادث نهاية عام 2014.

جدير بالذكر أن إعفاء الملك لابن كيران، يأتي بعد عجز هذا الأخير عن تشكيل الحكومة لمدة خمسة أشهر، بسبب تعثر المفاوضات بينه وبين الأحزاب الراغبة بتشكيل الحكومة، خاصة حزبيْ الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، اللذان تمسكا بإدخال حزبين آخرين معهما إلى الحكومة، وهو ما رفضه ابن كيران.