أنقرة، تركيا (CNN)— أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، فرض حظر على هولندا، وذلك في آخر تصعيد بالتوتر الدبلوماسي الذي نشب بين البلدين، السبت الماضي، واصفا رئيس وزراء هولندا، مارك روت بـ"قليل الأدب" على حد تعبيره.

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ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية على لسان أردوغان قوله: "إن الذين يحظرون هبوط طائرة وزير خارجيتنا، فليعلموا أننا بدورنا سنفرض عليهم حظرا بعد اليوم.. إن أبوابنا موصدة أمام غير الديمقراطيين، والمعادين لحرية المعتقد، الذين أوصدوا أبوابهم أمام وزيرة تركية، ومنعوها من دخول قنصليتنا التي تعتبر أرضنا،" لافتا إلى أن هولندا انتهكت القانون الدولي، ولا يمكن الوثوق بوعودها.

وتساءل أردوغان قائلا: "أي ديمقراطية تتحدثون عنها عبر اعتداء شرطة مدججين بالسلاح على أشقائنا الذين جاؤوا لاستقبال وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صايان قايا في مدينة روتردام؟ ما هو الفرق بينكم وبين المجالدين (المصارعين) في روما القديمة، عندما قمتم بالسماح لكلابكم بتقطيع جسم حسين قورت (شاب تركي عضه كلب بوليسي على يد الشرطة الهولندية)"

وأردف أردوغان تعليقاً على دعوة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته نظيره التركي بن علي يلدريم ليلة الأزمة، بالجلوس ونتناول وجبة طعام سوية بعد الانتخابات البرلمانية " أنظروا إلى هذا القليل الأدب (روته) هل تسخر منا؟".