واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشف مصدر أمني رفيع لـCNN أن عميلة بالحرس الرئاسي الأمريكي أو ما يُعرف بـ"سيكريت سيرفيس" أبلغت عن سرقة حاسوبها المحمول، لافتة إلى أنه يحتوي على معلومات مهمة.

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وأوضح المصدر أن الحاسوب سرق بعد أن تركته إحدى العميلات في سيارتها في نيويورك وعندما عادت لم يكن هناك، لافتا إلى أنه يحتوي على معلومات حول أمن الطوابق ببرج ترامب في نيويورك وبروتوكولات خطط الإخلاء في حالات الطوارئ.

مصادر بالحرس الرئاسي أكدت على أن الحاسوب يتمتع بأنظمة تشفير عالية التعقيد، إلا أنه لا يمكن تعقبه أو إزالة المعلومات التي بداخله عن بعد، في حين أكد مسؤول بالحرس الرئاسي على أنه لا توجد معلومات سرية في الحاسوب.