الجزائر (CNN)-- التقى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة بإبراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو في واشنطن، إذ أعاد غالي في المحادثات تشبت الجبهة بتقرير المصير في إقليم الصحراء الغربية، مؤكدًا استعداد الجبهة لـ"التعاون البناء" مع غوتيريس ومبعوثه الشخصي في هذا الإقليم.

ونقلت وكالة أنباء البوليساريو صباح اليوم السبت تفاصيل هذا اللقاء الذي جرى على انفراد، قبل أن يشمل وفد الجبهة، وكريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ومسؤولين أمميين آخرين.

وطالب غالي من الأمين العام للأمم المتحدة تحمل مسؤوليته في الوقف الفوري لما أسماها بـ"انتهاكات المغرب للقانون الدولي" وكذا "وضع حد لممارساته الاستفزازية التصعيدية"، و"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وإنهاء محاكمة معتقلي أكديم إزيك".

وهذا أول لقاء يجمع بين إبراهيم غالي وغوتيريس منذ بدء هذا الأخير مهامه بداية هذا العام، وقد شهد إقليم الصحراء الغربية توترا كبيرا هذا العام بعد دخول قوات مغربية وأخرى من البوليساريو إلى الرقعة الجغرافية الكركرات بالمنطقة العازلة المنزوعة السلاح، ممّا هدد بنشوب اشتباكات بينهما تنهي وقف إطلاق النار الذي وُقع عام 1991، قبل أن يعلن المغرب سحب قواته "احتراما" للقرار الأممي، فيما لا تزال قوات البوليساريو حاضرة بالمنطقة.