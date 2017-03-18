نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت السلطات الفرنسية، السبت، مقتل شخص حاول انتزاع سلاح جندية مكلفة بمهام حماية مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية، باريس، قبل أن يُطلق النار عليه ويردى قتيلا.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن المشتبه به قام بإطلاق النار وأصاب شرطيا في جزء آخر من المطار قبل أن يحاول انتزاع سلاح الجندية، لافتة إلى أن المشتبه به وهو من مواليد العام 1978 دون الكشف عن تفاصيل إضافية معروف لدى أجهزة الأمن الاستخباراتية.

وفي تفاصيل الحادثة بينت الداخلية الفرنسية أنه وفي الساعة الـ8:30 بالتوقيت المحلي صباح السبت، حاول المشتبه به مهاجمة جندية وانتزاع سلاحها وقتل على يد جنديين آخرين تواجدا في المنطقة ذاتها.

وأضافت الداخلية أنه وفي وقت سابق وبالتحديد الساعة 6:50 صباحا أوقف المشتبه به على حاجز أمني وطلب منه تقديم أوراقه الثبوتية ليقوم بإطلاق النار على الشرطي وإصابته بجراح غير مهددة للحياة.