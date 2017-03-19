باريس، فرنسا (CNN)-- أعلن مدعي عام باريس فرانسوا مولان، السبت، أن الرجل الذي هاجم الجنود في مطار أورلي بباريس صاح قائلا إنه جاء "للموت في سبيل الله" قبل أن يطلق عليه الجنود الفرنسيون النار ليسقط قتيلا.

وكشف المدعي العام الفرنسي أن منفذ الهجوم يدعى زياد بن بلقاسم وتعتقد السلطات الفرنسية أنه أصبح متطرفا في عام 2011 أو 2012، وأضاف أن الهدف الذي اختاره بلقاسم للهجوم وما اتضح من أدلة على أنه اعتنق أفكارا متشددة يبرران إجراء تحقيق خاص بالإرهاب.

وأوضح المدعي العام أن المهاجم أشهر مسدسه إلى رأس مجندة وصاح في وجه الجنود الآخرين الذين كانوا معها قائلا: "ألقوا أسلحتكم وضعوا أياديكم على رؤوسكم. أنا هنا للموت في سبيل الله. سيسقط قتلى"، وأضاف أن الجنود الآخرين أطلقوا النار على بلقاسم فسقط قتيلا.