باريس، فرنسا (CNN)-- قال والد زياد بن بلقاسم، منفذ الهجوم على مطار أورلي في باريس، إن ابنه "لم يكن إرهابيا وكان يشرب الخمر والحشيش ولا يصلي أبدا"، مضيفا أن "هذا هو ما يحدث تحت تأثير الخمر والحشيش".

وأوضح والد زياد بلقاسم، في تصريحات لإذاعة "أوروبا 1" أن ابنه اتصل به، صباح يوم الهجوم (السبت)، وقال إنه كان غاضبا جدا وإن حتى أمه لم تفهمه. وأضاف الوالد أن ابنه طلب منه أن يسامحه لأنه قام بحادث مع ضابط شرطه، وتابع الوالد أنه أخبر ابنه بأنه لا يسامحه لأنه أذى شرطي.

وتسبب بلقاسم في حالة هلع في مطار "أورلي" جنوب باريس عندما تمكن من السيطرة على سلاح جندية وصوبه إلى رأسها، وقال إنه يريد أن "يموت في سبيل الله"، لكن جنديين أطلقا عليه النار وقتلاه. وجاء الهجوم بعد ساعتين من إطلاق زياد بلقاسم النار على شرطي، بعد أن أوقفه لتجاوزه السرعة المحددة عقب قضائه ليلة في حانة، وأصيب شرطي بجروح طفيفة في الحادث.