واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- لم يكد يمر أسبوع واحد على محاولة شخص التسلل إلى البيت الأبيض، حتى أعلن مسؤولون أمنيون في واشنطن احتجاز سيارة على نقطة تفتيش أمام أحد مداخل البيت الأبيض مساء السبت يدعي سائقها احتواءها على قنبلة.

ولم يتم التأكيد حتى الآن على صحة هذه المعلومات، أو ما إذا كانت السيارة تحتوي فعلا على قنبلة أم لا، غير أنه تم رفع مستوى التأهب الأمني في محيط البيت الأبيض.

وألقت قوات الأمن القبض على شخص واحد بعد الحادثة، كما تم التحفظ على المركبة لتفتيشها، وأغلقت العديد من الشوارع القريبة من البيت الأبيض.

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