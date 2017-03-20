نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال جاك بارسكي، وهو عميل سابق بجهاز الاستخبارات الروسية أو ما يُعرف بـ"KGB" والآن هو مواطن أمريكي، إن الاستخبارات الروسية نجحت في خلق بلبلة داخل أمريكا.

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جاء ذلك في مقابلة حصرية مع CNN حيث قال في رد على تمكن روسيا من اختراق البيت الأبيض: "لا أريد التكهن فكل شيء ممكن في عالم الاستخبارات، والحقيقة أنه إذا انكشف هذا الموضوع فقد يستغرق ذلك 30 أو 40 عاما."

وتابع قائلا: "هذا (اختراق البيت الأبيض) هو أمر بالطبع تريده روسيا ولطالما أرادته، إلا أنه غاية يصعب الوصول إليها، ويتطلب مؤامرة على أعلى المستويات بالإضافة إلى أنه سيكون من المستحيل إبقاء هذا الأمر سرا، وعندما كنت عميلا سريا كان هناك خمسة أشخاص فقط يعلمون بحقيقتي، وكان سريا للغاية."

وأضاف: "ما أؤمن به حقا، هو أن الروس يحاولون خلق فوضى في هذه الدولة وزعزعة استقرارها، وإذا نظرنا إلى الأوضاع الآن نحن نرى أنهم تمكنوا من النجاح في ذلك، وهذا بحد ذاته أمر تاريخي، أما حول الأمور الأخرى التي قد يكونوا نجحوا فيها فهذا أمر خاضع فقط للتكهنات الآن."

وردا على سؤال حول كيف يمكن للجواسيس الآن التغلغل والتأثير على الرأي العام، قال بارسكي: "جد أشخاصا داخل وسائل الإعلام وانشر عبرهم معلومات غير صحيحة، هذه الوسيلة طبقت منذ أعوام ولا تزال تطبق للآن."