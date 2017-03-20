الرباط (CNN)— أرجع مجلس النواب في العاصمة اليمنية صنعاء غياب نبيه بري رئيس الاتحاد البرلماني العربي، عن المؤتمر الـ24 للاتحاد في الرباط، إلى ما اعتبره موقفا لبري جراء رفض السلطات المغربية حضور وفد هذا المجلس الموالي للحوثيين وقوات عبد الله صالح .

ووجه المجلس الموالي لتحالف حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة أنصار الله، على موقعه الإلكتروني، بمناسبة عقد إحدى جلسات أعماله برئاسة رئيسه يحي علي الراعي، "رسالة شكر وعرفان لنبيه بري على وقوفه إلى جانب الشعب اليمني"، مشيدا بموقف بري بعدم مشاركته في المؤتمر الذي تحتضنه الرباط يومي 20 و21 مارس/آذار الجاري بسبب "عدم قبول مشاركة الوفد الممثل لمجلس النواب اليمني".

ولم يبّرر نبيه بري، رئيس مجلس نواب لبنان، سبب غيابه عن المؤتمر في تصريحات رسمية، وقد ألقى كلمته نيابة عنه النائب اللبناني ميشال موسى، في وقت أرجع فيه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، سبب غياب بري إلى ظروف شخصية، وفق ما نقلته وسائل إعلام مغربية.

ومثّل اليمن في المؤتمر الذي تحتضنه الرباط، وفد برئاسة محمد عالي الشدادي، الذي تقدمه الحكومة المعترف بها دوليا نائبا لرئيس مجلس النواب، بينما يرفض رئيس هذا المجلس أن يحمل الشدادي هذه الصفة، بسبب دعم الشدادي للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي وحكومة أحمد بن دغر في عدن، بينما يوجد مجلس النواب في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين وقوات صالح.

ونقلت وكالة سبأ الموالية لحكومة أحمد بن دغر عن محمد علي الشدادي قوله: "لن ينسى الشعب اليمني وقوف المغرب قيادة وحكومة وشعبا، دعمهم للشرعية والشعب اليمني، ومشاركتها في التحالف العربي لدحر انقلاب مليشيا الحوثي وصالح".