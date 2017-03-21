طهران، إيران (CNN) -- شهدت خطابات القيادات الإيرانية بمناسبة العام الفارسي الجديد تبادلا للرسائل بين المرشد علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، إذ انتقد المرشد الأداء الاقتصادي للحكومة مؤكدا أنه "مطلع على وضع الناس"، بينما اعتبر روحاني أن حكومته سجلت إنجازات اقتصاديا، ليعود فيغمز من قناة الانتخابات المرتقبة في البلاد، متمنيا أن تشهد "منافسة سليمة."

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا" عن خطاب خامنئي، فقد أطلق المرشد الإيراني على السنة الجديدة اسم "عام الاقتصاد المقاوم: الانتاج – فرص العمل"، مشيرا إلى ما وصفها بـ"صعوبات شهدها العام المنصرم" على المستوى الاقتصادي مضيفا أنه "مطلع على وضع الناس ويشعر بكل وجوده بهذه الأمور والقضايا."

وفي انتقاد ضمني لعمل الحكومة قال خامنئي إن العام المنصرم شهد "أعمالا جيدة" ولكن "مازالت ثمة هوة بين الأعمال المنجزة وبين توقعات الشعب والقيادة" على حد تعبيره، ودعا إلى "تقسيم الاقتصاد المقاوم الي نقاط محورية ومهمة وتركيز مجمل همة وجهد المسؤولين والشعب على تلك النقاط" التي حدد بينها تطوير الانتاج الداخلي وخلف فرص العمل للشباب.

بالمقابل قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن العام الجديد سيكون "عاما لمزيد من التطور للشعب الإيراني ولتوفير المزيد من فرص العمل للشباب"، ونقلت وكالة تسنيم عن روحاني قوله إن حكومته سجلت "انجازات كبيرة خلال هذه الفترة كان من بينها خفض نسبة التضخم وتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل، للشعب الإيراني" وحققت نموا اقتصاديا بنسبة 8 في المائة.

وأشار روحاني إلى الانتخابات التي ستشهدها البلاد خلال العام الجديد، داعيا إلى "منافسة سليمة وأكبر مشاركة شعبية في هذه الانتخابات" منهيا كلمته بالدعوة إلى أن يشهد العام الجديد "المزيد من الرخاء الاقتصادي وأن تتمكن الحكومة من القيام بالمزيد من الخدمات للشعب الإيراني في شتى المجالات" وفقا لما ذكرته وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.