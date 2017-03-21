شاهد كيف انتهت مطاردة بين شرطي ولص

شاهد كيف انتهت مطاردة بين شرطي ولص

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و34 دقيقة.
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في نهاية المطاف انتهت المطاردة عندما تحطمت دراجة بربر، لكن الشرطي تعارك مع اللص.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يظهر هذا الفيديو الذي التقطته كاميرا مثبته في سيارة للشرطة لحظات درامية خلال مطاردة لص في ولاية ميتشغان الأمريكية، حيث قام الشرطي غاري غيلد بمطاردة رجلاً  كان يركب دراجة نارية مسروقة.
 

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