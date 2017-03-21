أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يظهر هذا الفيديو الذي التقطته كاميرا مثبته في سيارة للشرطة لحظات درامية خلال مطاردة لص في ولاية ميتشغان الأمريكية، حيث قام الشرطي غاري غيلد بمطاردة رجلاً كان يركب دراجة نارية مسروقة.

