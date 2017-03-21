أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) — اجتمعت مجموعة من مؤيدي ترامب بالرئيس الأمريكي بعد أن رصدهم الأخير من موكبه أثناء تجوّله في بلدة بالم بيتش بولاية فلوريدا.
ترامب يفاجئ مؤيديه في بالم بيتش.. شاهد ما فعله!
ترامب يفاجئ مؤيديه في بالم بيتش.. ولكن كيف؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و4 دقائق.
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مجموعة من مؤيدي ترامب حصلوا على فرصة للقاء الرئيس في مارالاغو، إثر مشاهدتهم موكبه أثناء تجوّله في بالم بيتش.
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