ترامب يفاجئ مؤيديه في بالم بيتش.. شاهد ما فعله!

ترامب يفاجئ مؤيديه في بالم بيتش.. ولكن كيف؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و4 دقائق.
دونالد ترامبأمريكاطرائفالبيت الأبيض
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مجموعة من مؤيدي ترامب حصلوا على فرصة للقاء الرئيس في مارالاغو، إثر مشاهدتهم موكبه أثناء تجوّله في بالم بيتش.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) — اجتمعت مجموعة من مؤيدي ترامب بالرئيس الأمريكي بعد أن رصدهم الأخير من موكبه أثناء تجوّله في بلدة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

دونالد ترامبأمريكاطرائفالبيت الأبيض