نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—في الوقت الذي تروج فيه كوريا الشمالية لاختباراتها الصاروخية بعيدة المدى مع التركيز على صور زعيمهم، كيم جونغ أون، يرى محللون أن ذلك يعتبر رسالات توجهها بيونغ يانغ مفادها أنها لن تتراجع عن برنامجها الصاروخي.
خبراء يحللون لـCNN صور زعيم كوريا الشمالية والاختبارات الصاروخية
ما يفهمه محللون من اختبار صواريخ بيونغ يانغ
العالم
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
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من برج للمراقبة يعطي الزعيم الكوري الشمالي أوامره لبدء اختبار حاسم لمحرك صاروخ جديد.
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