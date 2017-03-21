نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—في الوقت الذي تروج فيه كوريا الشمالية لاختباراتها الصاروخية بعيدة المدى مع التركيز على صور زعيمهم، كيم جونغ أون، يرى محللون أن ذلك يعتبر رسالات توجهها بيونغ يانغ مفادها أنها لن تتراجع عن برنامجها الصاروخي.