الرباط (CNN)— وصل ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الأربعاء إلى الرباط، في زيارة رسمية للمغرب، بدعوة من الملك محمد السادس الذي كان حاضرا في مطار الرباط-سلا، رفقة شقيقه الأمير رشيد، لاستقبال العاهل الأردني.

وانتقل موكب رسمي يحمل الملكين إلى القصر الملكي بالرباط، واحتشد عدد من سكان المدينتين على طول المسار الذي قطعه الموكب بين المطار الموجود بمدينة سلا والقصر الملكي، وهو مسار تزين منذ ساعات بأعلام المغرب والأردن.

وخصّ العاهل المغربي نظيره الأردني بحفل استقبال غداة وصولهما إلى القصر الملكي، وجرت تحية العلمين على أنغام النشيدين الوطنيين للمغرب والأردن، وحضرت حفل الاستقبال عدة شخصيات مغربية منها رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الإله ابن كيران، ورئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومستشاري العاهل المغربي، وأعضاء الحكومة.

وتحضر في الوفد الأردني عدة شخصيات منها كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية، الأمير غازي بن محمد بن طلال، ورئيس وزراء الأردن هاني الملقي، ورئيس الديوان فايز الطراونة.

ومن المنتظر أن تجمع محادثات بين الملكين حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأشارت وكالة الأنباء المغربية إلى أن البلدين تجمعهما 60 اتفاقية تعاون وبروتوكول ومذكرات تفاهم، منها خمس دورات لاجتماعات عليا، أولها انعقدت عام 1998 وآخرها عام 2016.