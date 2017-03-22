الرباط (CNN)— تحتفل جلّ الدول العربية بعيد الأم في 21 مارس/آذار من كل عام، وينتهز الكثير من سكان المنطقة الفرصة لإبداء عبارات التقدير لـ"ست الحبايب" في مناسبة جميلة لتذكر تضحياتها من أجل تنشئة أبنائها، بيدَ أنه ليست كل الدول المنتمية لجامعة الدول العربية تحتفل بعيد الأم في هذا التاريخ.

فدول المغرب والجزائر وتونس تحتفل بهذا العيد في الأحد الأخير من شهر ماي/أيار من كل عام، ولنأخذ مثلا العام الماضي، فجوجل احتفل مع مستخدمي الانترنت من هذه البلدان الثلاثة بعيد الأم يوم 26 ماي/آذار، ونشر جوجل على صدر صفحته الرئيسية في نطاقاته بالبلدان الثلاثة، صورة مميزة لأم مع صغارها احتفاءً بهذا الحدث.

ولتقوية احتفاء الدول المغاربية الثلاث بعيد الأم في هذا التاريخ الذي سيصادف هذا العام يوم 28 ماي/أيار، فعدد من الشركات في الدول الثلاثة، في مجال الأزياء والماكياج وحاجيات البيت والسفر تخصص تخفيضات للأمهات، كما تخصص بعض وسائل الإعلام العمومية بالدول الثلاث فقرات عن عيد الأم خلال هذا الموعد.

وليست الدول المغاربية الثلاثة هي من تحتفل لوحدها في العالم بعيد الأم في هذا التاريخ، فالأمر يتكرّر في فرنسا، والسويد، جمهورية الدومينيكان، وهايتي، ومدغشقر، وجزر موريس، وساحل العاج، وبعض هذه الدول تؤجل عيد الأم إلى فاتح يونيو/حزيران إذا تصادف الأحد الأخير من ماي مع عيد حلول الروح القدس.

وعموما فيوم عيد الأم يختلف بشكل كبير عبر العالم، وغالبية الدول تعتمده في شهر ماي/أيار، عدد مهم منها تتخذه في الأحد الثاني من هذا الشهر كالولايات المتحدة، وهناك من يعتمده في الأحد الأول كاسبانيا، وهناك من يعتمده في الثامن من الشهر كما عليه الحال بكوريا الجنوبية، كما توجد دول أخرى اختارت هذا اليوم بعيدا عن ماي كروسيا التي تتخذه في الأحد الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني.