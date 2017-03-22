الرباط (CNN)— أعلنت السلطات الاسبانية اليوم الأربعاء عن اعتقال ثلاثة مغاربة مشتبه بهم في تمجيد الإرهاب وتلقينه، وذلك في مدينة فالنسيا، ومدينة برشلونة، أكبرهم يبلغ من العمر 45 سنة، يحمل الجنسية الاسبانية، والثاني يبلغ 26 والثالث 37 عاما، والاثنان لا يتوفران على جنسية اسبانية.

وقالت وزارة الداخلية الاسبانية إن التهمة الموجهة للشخص الأول هي "تلقين الإرهاب والتعاون مع داعش"، وجاء اعتقاله بعد نشره عددا من المواد على الانترنت تمجد الإرهاب، يهدف منها إلى استقطاب أكبر عدد من الأشخاص لأجل المساهمة في نقلهم إلى بؤر التوتر والانضمام إلى الجماعات الجهادية.

وأشار بلاغ الداخلية الاسبانية إلى المشتبه به المعتقل بمدينة برشلونة، سبق أن مجد في البداية تنظيم القاعدة قبل أن ينتقل إلى "داعش"، وأن الأعمال الترويجية التي يقوم بها هذا الشخص "جعلت منه خطرا حقيقيا على الأمن العام".

وقال البلاغ إن المشتبه به كان يستخدم أكثر من حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث من خلالها عن تكتيكات "داعش"، ويحضّ الآخرين على الجهاد من خلال منشورات تنادي بتطبيق الشريعة والتحرك للجهاد والحض على كراهية الغرب، كما طوّر علاقاته على الميدان بين الجالية المسلمة لأجل استقطاب مقاتلين محتملين لصالح "داعش".

وفي يخص الشخصين الآخرين، فقد تحدثت شرطة كتالونيا وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، أنهما أوقفا ببلدة رودا دي تير في برشلونة، وهما كذلك مشتبه في تمجيدها وتلقينهما الإرهاب باستخدام الانترتت، كما وجهت إليهما تهمة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، وتبين أنهما استطاعا استقطاب سيدتين اسبانيتين.