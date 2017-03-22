لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين على الأقل في الهجوم الذي وقع قرب مقر البرلمان البريطاني، بالإضافة إلى مقتل منفذ الهجوم الذي قالت السلطات البريطانية إنها تعامل معه على أنه "هجوم إرهابي".

وقال نائب مفوض الشرطة البريطانية مارك رولي: "نعتقد حتى الآن أن منفذ الهجوم شخص واحد ولكن التحقيقات ما زالت جارية". وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم ضابط شرطة.

وأوضح رولي أن "الهجوم بدأ عندما دهس سائق سيارة بعض الأشخاص من العامة و3 شرطيين على كوبري وستمنستر، ثم اصطدمت السيارة قرب البرلمان وخرج منها شخص مسلح بسكين ليستكمل هجومه محاولا اقتحام البرلمان"، مضيفا أن الشرطي الذي قتل كان من حرس البرلمان.