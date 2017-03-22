إغلاق البرلمان البريطاني بعد إطلاق نار وإصابة عدة أشخاص

إغلاق البرلمان البريطاني بعد إطلاق نار

العالم
آخر تحديث منذ36 دقيقة.
بريطانياالشرطة البريطانيةالحكومة البريطانيةمجلس العموم البريطانيتيريزا ماي
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إغلاق البرلمان البريطاني بعد إطلاق نار وإصابة عدة أشخاص

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- فرضت الشرطة البريطانية، الأربعاء، طوقا أمنيا حول مقر البرلمان بعد إطلاق نار، وأفادت تقارير إخبارية بريطانية بإصابة عدة أشخاص، بينما أظهرت لقطات مصورة اصطدام سيارة بالسياج الحديدي للبرلمان.  

وقال ديفيد ليدنجتون رئيس مجلس العموم البريطاني لأعضاء المجلس إن الشرطة أطلقت الرصاص على مهاجم طعن شرطيا داخل محيط البرلمان. وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تحضر جلسة البرلمان. فيما أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع الحادث على أنه "عمل إرهابي".

بريطانياالشرطة البريطانيةالحكومة البريطانيةمجلس العموم البريطانيتيريزا ماي
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