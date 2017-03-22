لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- فرضت الشرطة البريطانية، الأربعاء، طوقا أمنيا حول مقر البرلمان بعد إطلاق نار، وأفادت تقارير إخبارية بريطانية بإصابة عدة أشخاص، بينما أظهرت لقطات مصورة اصطدام سيارة بالسياج الحديدي للبرلمان.

وقال ديفيد ليدنجتون رئيس مجلس العموم البريطاني لأعضاء المجلس إن الشرطة أطلقت الرصاص على مهاجم طعن شرطيا داخل محيط البرلمان. وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تحضر جلسة البرلمان. فيما أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع الحادث على أنه "عمل إرهابي".