القدس (CNN)-- أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، عن اعتقال مراهق يهودي على صلة بسلسلة من التهديدات بتفجير مؤسسات ومراكز يهودية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية مايكي روزنفيلد إن تحقيقات دولية استمرت لمدة شهر أدت إلى القبض على المشتبه به البالغ من العمر 19 عاما، الذي استخدم "تكنولوجيا مخادعة متقدمة" لتغطية آثاره.

وأضاف روزنفيلد أن التهديدات استهدفت عدة مواقع في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، وتابع أنه في إحدى الحالات اضطرت طائرة إلى إجراء هبوط اضطراري بسبب التهديدات.

وقال مصدر أمني مسؤول، لـCNN، إن المشتبه به يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، وجرى اعتقاله في جنوب إسرائيل بعد تحقيقات سرية شارك فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).