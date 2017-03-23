دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمكّن شاب من اختراق الموكب الملكي المغربي، أثناء استقبال الملك محمد السادس للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الرباط.

وكان موكب رسمي يحمل الملكين قد انتقل إلى القصر الملكي بالرباط، حيث احتشد عدد من سكان المدينتين على طول المسار الذي قطعه الموكب بين المطار الموجود بمدينة سلا والقصر الملكي.

وبحسب الفيديو أعلاه، الذي انتشر على مواقع التواصل، فقد تمكنت قوات الحرس وعناصر الأمن، من إيقاف الشاب والتعامل مع الموقف حيث تابع الموكب طريقه بشكل عادي.

يذكر أن البلدين تجمعهما 60 اتفاقية تعاون وبروتوكول ومذكرات تفاهم، منها خمس دورات لاجتماعات عليا، أولها انعقدت عام 1998 وآخرها عام 2016، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.