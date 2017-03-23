أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ريو بينا ذو الأربعة أعوام اندس خلسة عن جدته في غرف تبديل ملابس فارغة. وقالت الشرطة إن السترة التي كان يرتديها علقت بمعلاق عندما اعتلى كرسياً.
احذروا.. طفل في الـ4 يموت مشنوقا بالخطأ في متجر
احذروا.. طفل في الـ4 يموت مشنوقا بالخطأ بمتجر
العالم
آخر تحديث الخميس, 23 مارس/آذار 2017; 08:37 (GMT +0400).
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لقي طفل في الرابعة من عمره حتفه بعد أن شنق نفسه خطأً بعدما علقت سترته في معلاق ملابس بغرفة التبديل.
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