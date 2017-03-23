احذروا.. طفل في الـ4 يموت مشنوقا بالخطأ في متجر

احذروا.. طفل في الـ4 يموت مشنوقا بالخطأ بمتجر

العالم
آخر تحديث الخميس, 23 مارس/آذار 2017; 08:37 (GMT +0400).
أمريكاأطفالحوادث
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لقي طفل في الرابعة من عمره حتفه بعد أن شنق نفسه خطأً بعدما علقت سترته في معلاق ملابس بغرفة التبديل.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ريو بينا ذو الأربعة أعوام اندس خلسة عن جدته في غرف تبديل ملابس فارغة. وقالت الشرطة إن السترة التي كان يرتديها علقت بمعلاق عندما اعتلى كرسياً.

أمريكاأطفالحوادث