أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ريو بينا ذو الأربعة أعوام اندس خلسة عن جدته في غرف تبديل ملابس فارغة. وقالت الشرطة إن السترة التي كان يرتديها علقت بمعلاق عندما اعتلى كرسياً.