الجزائر (CNN)— فندت السلطات الجزائرية أنباء تناولتها بعض وسائل الإعلام حول طرد نظيرتها السعودية لمواطنين جزائريين يحملون جوازات سفر دبلوماسية، إذ قالت الخارجية الجزائرية إن الأمر يتعلّق بـ"أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة".

وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة، إن المعلومات المتداولة بخصوص الطرد المزعوم غير صحيحة، متسائلا عن الأسباب التي تدفع بعض وسائل الإعلام إلى نشر "معلومات مهمة وحساسة دون التأكد المسبق من صحتها وعدم مراجعتها لدى المصادر الرسمية المخوّلة".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن العلاقات الجزائرية-السعودية قوية، كما أن "أواصر الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين متينة".

وتضمن الخبر الذي جرى تكذيبه ما مفاده أن السلطات السعودية قامت بترحيل 20 موظفا كبيرا في وزارة الخارجية الجزائرية، كانوا في رحلة لتأدية مناسك العمرة، فور وصولهم إلى مطار الرياض، دون تقديم أيّ مبررات.