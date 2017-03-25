أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية ( CNN)--تنظر القوات الجوية الأمريكية في احالة مقاتلة F15 C وF15 D إحدى أكثر المقاتلات نجاحاً الى التقاعد و هي مقاتلات جو جو دخلت الخدمة منذ الثمانينات.