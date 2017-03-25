الجيش الأمريكي يحيل مقاتلة F15 الشهيرة إلى التقاعد

جيش أمريكا يحيل مقاتلة F15 الشهيرة للتقاعد

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و57 دقيقة.
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ربحت F15 فئة C 34 جولة من ضمن 37 معركة جو جو في حرب الخليج

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية ( CNN)--تنظر القوات الجوية الأمريكية في احالة مقاتلة F15 C  وF15 D إحدى أكثر المقاتلات نجاحاً الى التقاعد و هي مقاتلات جو جو دخلت الخدمة منذ الثمانينات.

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