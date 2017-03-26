واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون،" السبت، عن مقتل قاري ياسين، القيادي بتنظيم القاعدة في أفغانستان، وذلك في غارة جوية نفذتها طائرة دون طيار.

وبينت وزارة الدفاع الأمريكية أن ياسين مسؤول عن العديد من العمليات التي أودت بحياة عشرات المدنيين إلى جانب الجنديين الأمريكيين الذين قتلا في تفجير شاحنة مفخخة أمام فندق الماريوت بالعاصمة الباكستانية، إسلام أباد في العام 2008، لافتة إلى أن الغارة التي قتلت ياسين نفذت في الـ19 من مارس/ آذار الجاري في منطقة باكتيكا في أفغانستان.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس في بيان: "إن مقتل قاري ياسين دليل على أن الإرهابيين الذين يشوهون الإسلام ويستهدفون بصورة مقصودة الأبرياء من الناس لن يتمكنوا من الفرار من وجه العدالة."