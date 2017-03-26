أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية أوهايو، عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بجروح، إثر إطلاق نار داخل ناد ليلي في منطقة سينسيناتي، فجر الأحد.

On scene Cameo Night Club 4601 Kellogg. 14 victims shot, one victim decreased. pic.twitter.com/yMMlTf5Bcl — Cincinnati Police (@CincyPD) March 26, 2017

وبينت الشرطة أن إطلاق النار تم في نادي كاميو الليلي، في الوقت الذي توجهت فرق الأمن والانقاذ إلى الموقع، دون تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الحالي.