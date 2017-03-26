أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية أوهايو، عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بجروح، إثر إطلاق نار داخل ناد ليلي في منطقة سينسيناتي، فجر الأحد.
وبينت الشرطة أن إطلاق النار تم في نادي كاميو الليلي، في الوقت الذي توجهت فرق الأمن والانقاذ إلى الموقع، دون تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الحالي.
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