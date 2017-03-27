أنقرة، تركيا (CNN)— رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، على رفع لافتة تدعو لقتله خلال مظاهرة في سويسرا، متهما حزب العمال الكردستاني أو ما يعرف بـ"PKK" بمحاولة التأثير على الاستفتاء الدستوري.

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ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية على لسان أردوغان، دره على هذه اللافتة، حيث قال: "لا يملك أحد إطالة أجلي أو إنهاءه سوى الله، فنحن بدأنا مسيرتنا اعتماداً على هذا النهج وسنستمر كذلك".

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "المنظمة الإرهابية تبذل قصارى جهدها لدفع المواطنين إلى رفض التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها في 16 نيسان/ أبريل المقبل"، مشيراً أنّ "الشعب التركي على دراية تامة بخططهم ومؤامراتهم".

وأضاف: "ترون كيف أنّ المنظمات الإرهابية كلها اتحدت ضدّ تركيا، وتشاهدون كيف تسعى قيادات (بي كا كا) لدفع الناس إلى رفض التعديلات الدستورية ومثلها أنصار منظمة (غولن) الإرهابية ومن ورائهما القوى الخارجية التي تدعمهما."

ويذكر أن وزارة الخارجية التركية، استدعت، السبت، نائب سفير سويسرا في أنقرة، احتجاجاً على المظاهرة في العاصمة السويسرية بيرن، وظهور لافتة تحمل صورة الرئيس التركي ومُسدس موجه إلى رأسه، كُتب عليها "اقتلوا أردوغان" باللغة الإنجليزية.