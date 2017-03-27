موسكو، روسيا (CNN)— قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن بلاده تحترم حق المواطنة والتعبير عن الرأي ولكن ليس لمن يقومون بأعمال غير قانونية، على حد تعبيره، وذلك في تعليق على المظاهرات الاحتجاجية التي جابت مدنا في روسيا، الأحد.

شاهد.. تظاهرات ضد الكرملين في جميع أنحاء روسيا 1:33

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية على لسان بيسكوف قوله إن تلك التظاهرات "غير مرخصة" ووصفها بـ"المستفزة،" ورأى أن منظميها خدعوا المشاركين فيها، بل وأنهم خدعوا الأطفال وعرضوهم للخطر.

وحول اتهام القنوات الإعلامية الروسية الرسمية بغض الطرف عن تغطية هذه المظاهرات، نفى بيسكوف حجب هذه القنوات لأي معلومات، مشيدا في الوقت ذاته بما وصفه بـ"مهنية" رجال الشرطة في التعامل مع هذه الاحتجاجات، رغم كونها "غير مرخصة."

ويذكر أن الآلاف من المتظاهرين خرجوا إلى شوارع موسكو وغيرها من المدن والقرى الروسية للتظاهر ضد ما لقبوه بـ"الفساد المنتشر" في الطبقة الروسية الراقية. وبعد اعتبار هذه التجمعات غير قانونية من قبل السلطات الروسية، حدثت اشتباكات أدت إلى اعتقال الشرطة الروسية لعدد من المتظاهرين.