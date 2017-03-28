نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— انتقد ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومزاعم بذل موسكو لجهود للتأثير على سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

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وقال تشيني في كلمة له بمؤتمر الأعمال العالمي: "لن أقلل من حجم الاهتمام الذي نبذله نحن كأمريكيين فيما يتعلق بقضية المحاولات الروسية للتدخل بعملياتنا السياسية الداخلية، وتصرف السيد بوتين بأنه استخدم قدراته في مجال الانترنت واستخدمها في محاولة للتأثير على انتخاباتنا."

وأضاف تشيني قائلا: "هناك جهود حثيثة وحقيقية قام بها السيد بوتين وحكومته ومنظمته للتدخل بصورة كبيرة في عملياتنا الديمقراطية الأساسية وللبعض هذا يعتبر عملا حربيا."

ويشار إلى أن تصريحات تشيني تأتي في الوقت الذي نفت فيه موسكو مرارا هذه الاتهامات على لسان مسؤولين بارزين في مقدمتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الذي وصف ذلك بـ"محاولة صيد ساحرات."