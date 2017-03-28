الجزائر (CNN)— وضعت فعاليات في فرنسا شكوى ضد مجهول بعد بث فيديو على الانترنت لشخص يعلن انتماءه إلى منظمة الجيش السري "منظمة سرية لم تعد تنشط"، وهو يتحدث بخطاب يحض على الكراهية ضد المسلمين في فرنسا والمواطنين الجزائريين أو من أصول جزائرية.

ووضع الشكاية كل من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامي، والنائبة البرلمانية شافية منتلشته، وجمعية "فضاء فرنسي-جزائري"، واختار المشتكون المحامية خديجة عاودية لأجل الدفاع عنهم في وجه "مجموعة إجرامية تستعد للقيام بجريمة أو مجموعة جرائم، ضد أشخاص مسلمين، وكذا ترويج عمل إرهابي يتم عبر الاستعانة بالانترنت" نقرأ في نص الشكاية التي نشر مضامينها موقع "كل شيء عن الجزائر".

وقال الشخص في الفيديو إنه سيترك عمله، وسيتفرغ لتنفيذ أعمال عنف مع أصدقائه داخل المنظمة حتى ينتقم من الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها فرنسا، وكان يرتدي جبة عسكرية، وقد استخدم ألفاظا مسيئة للمسلمين والجزائريين، متحدثا عن أن أشخاصا سيضحون بحياتهم لأجل إنقاذ فرنسا من الإسلاميين والمسلمين، مشيدا بالجيش الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين.

وقد حُذف الفيديو من بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعارضه مع سياسات النشر، كما لم يُعرف بالتحديد موعد تصويره وهل هو فيديو قديم أم جديد، خاصة وأنه يتحدث بالتحديد عن الرد على الهجمات التي شهدتها باريس نهاية عام 2015 ونيس صيف عام 2016.

وهذا أول فيديو ينشر من مدة لشخص يعلن انتماءه لمنظمة الجيش السري التي أنشأت في السنوات الأخيرة لاستعمار الجزائر، وقامت بعدة اغتيالات وجرائم قتل لمواطنين جزائريين لأجل الدفع نحو عدم استقلال الجزائر، قبل أن تتوقف عن نشاطها.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن تحقيقا فرنسيا يجرى حول الموضوع، بينما لم تعلن الداخلية الفرنسية أي شيء من هذا القبيل.