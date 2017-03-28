هجوم بالحجارة والإنجيل على مركز إسلامي أمريكي

هجوم بالحجارة والإنجيل على مركز إسلامي أمريكي

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و35 دقيقة.
الإسلاموفوبياالإسلامأمريكاكولورادو
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اعتقلت الشرطة رجلاً يبلغ من العمر 35 عاماً بسبب الاشتباه بأنه ألقى حجارة ونسخة من الإنجيل على مسجد في كولورادو.

(CNN) -- قالت الشرطة إن فيديو المراقبة أظهر شخصاً يقلب المقاعد ويكسر النوافذ ويرمي بأشياء في منطقة الصلاة فى المركز الإسلامي "فورت كولينز" في مدينة كولورادو الأمريكية . وقع الحادث عند الساعة الرابعة صباحاً تقريباً، الأحد الماضي.

الإسلاموفوبياالإسلامأمريكاكولورادو