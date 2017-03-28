(CNN) -- قالت الشرطة إن فيديو المراقبة أظهر شخصاً يقلب المقاعد ويكسر النوافذ ويرمي بأشياء في منطقة الصلاة فى المركز الإسلامي "فورت كولينز" في مدينة كولورادو الأمريكية . وقع الحادث عند الساعة الرابعة صباحاً تقريباً، الأحد الماضي.