الرباط (CNN)— عادت تونس للعمل بنظام تدريس اللغة التركية، بشكل اختياري، في الثانويات العامة، إذ أصدرت وزارة التربية هذا الشهر مرسوما يحدّد إجراءات المواد الاختيارية في السنتين الثالثة والرابعة من سلك الثانوية العامة ابتداءً من الموسم الدراسي القادم.

وجاء في مرسوم من وزير التربية إلى المندوبيين الجهويين للتربية أن اللغة التركية أضحت ضمن الاختيارات التي يمكن للتلميذ أن يدرسها، ويطالب كل تلميذ في تونس بأن يدرس واحدة من بين المواد الاختيارية، وهي اللغات الأجنبية غير المعتمدة في التعليم الأساسي كالألمانية والاسبانية والروسية، ومن المواد الاختيارية كذلك التربية الموسيقية.

ويتم تدريس مواد اللغات الاختيارية بمعدل 3 ساعات في الأسبوع، وتحتسب المادة الاختيارية في المعدل النهائي، فيما يدرس التلاميذ التونسيون العربية والفرنسية والإنجليزية منذ التعليم الابتدائي.

وكانت تونس قد بدأت التدريس الاختياري للغة التركية ابتداء من الموسم الدراسي 2012/2013، وبررّ وزير التربية آنذاك عبد اللطيف عبيد هذا القرار بكون التركية لغية حية وعصرية وإن تدريسها يدخل في إطار مزيد من الانفتاح على الشعوب، إلّا أن وزير التربية ناجي جلول قرّر حذف هذه اللغة هذا الموسم بسبب قلة التلاميذ الراغبين فيها، قبل أن يقرّر إعادتها الموسم المقبل.