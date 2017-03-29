(CNN)-- بعد ظهور تقارير حول وجود علاقات تربط جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالحكومة الروسية، سيُدلي كوشنر بشهادته في الكونغرس خلال استجواب من قبل لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي.