(CNN)-- بعد ظهور تقارير حول وجود علاقات تربط جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالحكومة الروسية، سيُدلي كوشنر بشهادته في الكونغرس خلال استجواب من قبل لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
لجنة بمجلس الشيوخ ستستجوب صهر ترامب حول علاقته بروسيا
استجواب صهر ترامب حول علاقته بروسيا
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و44 دقيقة.
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جاريد كوشنر سيُدلي بشهادته أمام أعضاء مجلس الشيوخ حول القضية.
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