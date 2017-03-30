أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الاتهامات الموجهة لبلاده بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي بأنها "أكاذيب واستفزازات"، معربا عن أمله في تعاون بناء بين روسيا وأمريكا.

وردا على سؤال، خلال منتدى حول المنطقة القطبية الشمالية يعقد في شمال روسيا، عما إذا كانت موسكو قد تدخلت في الانتخابات الأمريكية، قال بوتين: "اقرأوا شفتاي.. لا". وأضاف: "هذه الورقة المناهضة لروسيا تستخدم من قبل بعض القوى السياسية في أمريكا لدعم مواقف بعض السياسيين الأمريكيين في الداخل"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك".

وأعلن الرئيس الروسي عن استعداده للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "نحن مستعدون للقاء، لكن يجب مناقشة المعايير ومضمون هذه اللقاءات، وهذا الأمر يعتمد بشكل كبير على الجانب الأمريكي". وأضاف بوتين أن "روسيا لا تتدخل بما يجري في أمريكا وتنتظر حتى يستقر الوضع السياسي الداخلي، لكنها تلاحظ أنهم يمنعون ترامب من تنفيذ أجندته الانتخابية".