دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تعرض مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اللواء أحمد عسيري، لمحاولة اعتداء في العاصمة البريطانية، لندن، على يد مجموعة من المتظاهرين.
جاء ذلك وفقا لتغريدات نشرتها سفارة السعودية في بريطانيا، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: " تود السفارة التأكيد على سلامة اللواء احمد عسيري، الذي تعرض لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين.. تعرض اللواء لمحاولة اعتداء من متظاهرين كانوا يحاولون تعطيل مشاركته في ندوة المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية لبحث الأوضاع في اليمن."
وتابعت السفارة في تغريدة منفصلة: " تود السفارة شكر الشرطة البريطانية على تعاونهم في حماية المكان والتأكد من سلامة خروج سمو السفير وسعادة اللواء من المبنى.. تؤكد السفارة أن برنامج التواصل للواء عسيري في بريطانيا مستمر دون تغيير رغم المحاولات اليائسة لتعطيله من قبل قوى تنتهج العنف مبدأً."
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