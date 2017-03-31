نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال كلينت وات، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، له العديد من الأهداف الواضحة التي قد لا تخفى على أحد، إلا أن مساعيه والخطوات التي يقوم بها في العالم تبين أن الهدف الأسمى له هو "تدمير الديمقراطيات من الداخل،" على حد تعبيره.

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جاء ذلك في مقابلة لوات مع الزميل وولف بليتزر على CNN حيث قال: "الهدف الأسمى له (بوتين) هو تدمير الديمقراطيات من الداخل إلى الخارج، وما يريده هو زعزعة الثقة واستغلال الفرقة وذلك جلي فيما يتعلق بالاختلاف الأمريكي الذي حدث خلال الانتخابات الأخيرة."

وتابع قائلا: "عندما نتقاتل بين بعضنا البعض فإن ذلك سينزع الثقة بصورة حقيقية من الأشخاص الذين تم انتخابهم بالإضافية إلى نزع المصداقية من المؤسسات التي يمثلونها، إذا منت أنا بوتين وأرى التباعد بين الجمهوريين والديمقراطيين مثل ما يحصل الآن بين الكونغرس والجهات التنفيذية فإن ذلك سيعتبر حلما يتحقق بالنسبة له فيما يخص خلق فوضى وعدم التركيز على ما يقوم به هو."