الجزائر (CNN)— تعرّض موقع وكالة الأنباء الجزائرية إلى القرصنة اليوم الجمعة، 31 مارس/ آذار 2017، ممّا أدى بالقائمين عليه إلى إيقافه مؤقتا.

وظهرت في البداية على الصفحة الرئيسية للموقع، صورة تحمل العلم الأمازيغي، وجملة لمن يفترض أنهم من قاموا بالقرصنة، يتحدثون عن أنهم من منطقة القبائل الأمازيغية بالجزائر، وأن سبب القرصنة هو: "فقط لأجل تقييم أمن الموقع".

وبعد القرصنة، لجأ القائمون على المواقع إلى تعطيل الولوج إليه، إذ لم يفتح الموقع طوال ساعات، قبل أن يكتب الفريق التقني أن الموقع مغلق حاليا للصيانة.

واستهدف قراصنة أكثر من مرة موقع وكالة الأنباء الجزائرية، وكذلك مواقع حكومية بالجزائر، وقد سبق لقراصنة من المغرب أن اخترقوا أكثر من موقع جزائري في إطار ردهم على دعم الجزائر للبوليساريو.