تونس (CNN)— طالب عمال النظافة ببلدية تونس وزير الداخلية الهادي المجذوب بتقديم اعتذار رسمي بسبب إيقاف عناصر الأمن لزميلين لهم، إذ يخوضون حاليا إضرابا عن العمل، مهددين بعدم استئنافه إلّا والوزير يقدم اعتذاره، في وقت قالت فيه الداخلية التونسية إن العونين مشتبه بهما في مساعدة اللصين.

وحسب ما نشره الاتحاد العام التونسي للشغل، في حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد قام الأمن بإيقاف حراس نقطة التجميع بباب العمل في بلدية تونس، بعد تدخل الحراس لـ"إيقاف لصين تعمدا سرقة محفظة فتاة كانت مارة بالمنطقة وفرّا للاختباء في المخزن".

وأغلق العمال المضربون قنطرة باب العسل، كما نظموا وقفة احتجاجية، متحدثين عن أنهم لن يعودوا للعمل إلّا بـ"اعتذار رسمي من وزير الدّاخلية لما لحق الحرّاس من ضرر رغم قيامهما بواجب إنساني وأمني".

في الجانب الآخر، قالت الداخلية التونسية أن مصالح الأمن اعتقلت شخصين اعترفا بسرقة سيدة تونسية بالقرب من محطة المترو بباب العسل، وتابعت الداخلية أن الشخصين تركا ما سرقاه لدى عون يعمل بمصلحة النظافة في المستودع.

وأضافت الداخلية أن عونين للنظافة كانا حاضرين، وأحدهما اعترف بتسلمه لهاتف جوال من أحد المشبوه فيهما الذي اختبأ بعد سرقته داخل المستودع، ثم مكنه أحد العونين من الفرار، مؤكدة أنها قدمت كذلك الاثنين معا إلى النيابة العامة، فضلا عن المشتبه بهما في السرقة.