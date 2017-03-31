دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت أم الشابة البلجيكية، نورا فيرهوفن، التي تمكن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" من تجنيدها، إن فؤاد بلقاسم الشخص المسؤول عن استدراجها "وحش."

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جاء ذلك في مقابلة مع الزميلة كلاريسا وارد لـCNN، حيث قالت الأم التي استدرجها داعش أيضا عبر فؤاد بلقاسم، فقالت: "بالنسبة لي فهو (بلقاسم) وحش، واعتقد أنهم (المجندون) استغلوا الأفكار المثالية لدى نورا، اعتقد أنهم يدرسونهم، اعتقد أنهم درسوا نورا، بالنسبة لي (بلقاسم) لا يمثل ديننا."

وتابعت قائلة: "هو (بلقاسم) غيّر الدين وبدله وحوله إلى الكراهية."

أما والد شاب آخر في بلجيكا، فأقدم على خطوة صادمة، حيث دعا سابقا بلقاسم، الشخص الذي يعتقد أنه كان وراء تأثر ابنه بأفكار التنظيم، إلى منزله، واصفا إياه بالقول: "لم أقابل في حياتي شخصا يتمتع بكاريزما مماثلة وفائق الذكاء، كان الأمر أشبه بكون الشيطان يجلس على طاولتي، صدقوني."

ويشار إلى أن هذه المقابلات هي جزء من برنامج "داعش: خلف القناع" الذي تتناول فيه الزميلة وارد تأثر الشباب في الغرب بالشخصيات الكاريزمية لمنظري التنظيم كفؤاد بلقاسم، حيث سيبدأ عرضه على شبكتنا، الجمعة.