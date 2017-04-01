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(CNN)-- نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صور جديدة لم تر من قبل عن هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التي أودت بحياة 184 شخصا في حينها.