شاهد.. صور لم تنشر من قبل لهجمات 11 سبتمبر على البنتاغون
صور لم تنشر من قبل للبنتاغون في 11 سبتمبر
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و56 دقيقة.
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(CNN)-- نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صور جديدة لم تر من قبل عن هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التي أودت بحياة 184 شخصا في حينها.
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