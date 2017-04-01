شاهد.. صور لم تنشر من قبل لهجمات 11 سبتمبر على البنتاغون

صور لم تنشر من قبل للبنتاغون في 11 سبتمبر

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و56 دقيقة.
أمريكاهجمات 11 سبتمبرالبنتاغونمكتب التحقيقات الفيدراليتصوير
1:21

(CNN)-- نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صور جديدة لم تر من قبل عن هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التي أودت بحياة 184 شخصا في حينها.

أمريكاهجمات 11 سبتمبرالبنتاغونمكتب التحقيقات الفيدراليتصوير