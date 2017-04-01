(CNN)-- واقتحم متظاهرون مبنى الكونغرس وأشعلوا النار فيه وحطموا نوافذه. واشتبكت قوات الشرطة مع المتظاهرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وأسفرت المواجهات عن مقتل أحد المتظاهرين، فيما أعلن وزير الداخلية عن اعتقال شرطي في التحقيقات الجارية بشأن مقتل المتظاهر.
ويحظر دستور بارغواي منذ إقراره في عام 1992 إعادة انتخاب الرئيس لدورتين متتاليتين. ويتطلب التعديل الدستوري موافقة مجلس النواب قبل تطبيقه. وقال رئيس مجلس النواب هوغو فيلازكيز إنه قرر تأجيل التصويت الذي كان مقررا، السبت، "إلى أن تهدأ الأمور".
احتجاجات عنيفة في بارغواي بسبب تعديل دستوري يسمح بإعادة انتخاب الرئيس
متظاهرون يقتحمون كونغرس بارغواي ويشعلون النار
العالم
آخر تحديث منذ31 دقيقة.
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اشتعلت الاحتجاجات وأعمال العنف في بارغواي بعد أن وافق مجلس الشيوخ في جلسة خاصة، الجمعة، على تعديل دستوري من شأنه السماح للرئيس أوراسيو كارتيس بالترشح لإعادة انتخابه.
(CNN)-- واقتحم متظاهرون مبنى الكونغرس وأشعلوا النار فيه وحطموا نوافذه. واشتبكت قوات الشرطة مع المتظاهرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وأسفرت المواجهات عن مقتل أحد المتظاهرين، فيما أعلن وزير الداخلية عن اعتقال شرطي في التحقيقات الجارية بشأن مقتل المتظاهر.
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