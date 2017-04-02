نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال فيل ماد، العميل السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" إن ما دفع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" والقاعدة إلى بذل جهود إضافية في عمليات تصنيع وإخفاء القنابل يتمثل في الازدياد كفاءة التدقيقات الأمنية في الطائرات.

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وأوضح ماد وهو محلل شؤون مكافحة الإرهاب في شبكة CNN: "ينظرون (المجموعات الإرهابية) إلى فرصهم في تهريب المتفجرات إلى داخل الطائرات، وهي فرص تتضاءل باستمرار، فانظروا كيف كان يتطلب الأمر المرور عبر جهاز كاشف المعادن فقط قبل الصعود إلى الرحلة، وبعد 11 سبتمبر بات يتطلب الأمر خلع الأخذية قبل أن تصبح السوائل فوق حجم معين محظورة عقب مخطط العام 2005."

وأشار ماد قائلا: "نحن لا نتحدث هنا عن وضع مواد متفجرة بسيطة على طرف طريف وتفجير سيارة بها، ما نتحدث عنه هو طريقة معقدة لصنع المتفجرات وهناك أشخاص قليلون فقط يمكنهم القيام بذلك، وهذا ما يحاول العاملون في أجهزة الاستخبارات تقفيهم."

وبحسب مصادر لـCNN فإن المعلومات استخباراتية وأمنية أمريكية ألقت الضوء على أن مجموعات إرهابية تمكنوا من الحصول على معدات تفتيش وتدقيق معقدة تستخدم بالمطارات ليتمكنوا من إيجاد الطريقة الأمثل لإخفاء متفجرات داخل حواسيب محمولة ومعدات إلكترونية أخرى.