دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء مقطع فيديو ساخر بمناسبة دخول شهر أبريل نيسان وما يُعرف بـ"كذبة أبريل،" حيث يقدم الرد الآلي عند الاتصال بالبعثات الدبلوماسية خيارات مثل الاستعانة بالقراصنة الروس.

Автоответчик для российских дипломатических миссий Министерство иностранных дел России разработало пилотную аудиозапись автоответчика для российских дипломатических миссий за рубежом. Posted by МИД России on Saturday, April 1, 2017

ويقول الرد الآلي في مقطع الفيديو الذي يتحدث باللغتين الروسية والانجليزية: "وصلت للسفارة الروسية، مكالمتك تهمنا، لترتيب مكالمة بين دبلوماسي روسي وخصمك السياسي اضغط الرقم واحد، ولاستخدام خدمات القراصنة الروس ارجو الضغط على الرقم اثنين، ولطلب التدخل بالانتخابات اضغط على الرقم ثلاثة وانتظر للحملات الانتخابية المقبلة."

وعلقت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على طلب وصلها من إحدى وكالات الانباء العالمية للاستفسار عن هذا الأمر، حيث قالت: " أنها تأسف، لكون وزارة الخارجية الروسية أفسدت احتفال اسوشيتد برس بيوم أول أبريل/ نيسان، مضيفة، اعتقد أنهم احتفلوا به."