الجزائر (CNN)— اعتقلت المصالح الأمنية في الجزائر أمس الاثنين مشتبها به في قرصنة موقع وكالة الأنباء الرسمية (واج)، حسب ما نشرته هذه الوكالة ، بعد تحريات قامت بها الشرطة الجزائرية المكلفة بمحاربة الجرائم الرقمية.

ويتعلق الأمر بشاب يسكن في ولاية البويرة، وقد قام المصالح الأمنية بحجز معداته الإلكترونية، ويواجه تهما تصل عقوبتها إلى سنتين حبسا وغرامة تصل إلى 150 ألف دينار جزائري (1300 دولار)، ويأتي اعتقاله بعد شكاية وضعتها إدارة الوكالة.

وقالت واج إن القرصنة التي تعرّضت لها يوم الجمعة الماضي لم تؤثر على إرسالها لقصاصاتها الإخبارية إلى مشتركيها محليا ودوليا، كما لم يتضرّر جهازها المعوماتي، لافتة إلى أن موقعها الذي لا يشكل سوى جزء بسيط من خدماتها تعرّض أول أمس الأحد إلى هجوم جديد.

ونقلت الوكالة أن مهندسيها التقنيين أكدوا أن تقنيات القرصنة تتطوّر يوما بعد يوم ، وأن القراصنة يستخدمون تقنيات جديدة، رغم أن الوكالة تعمل على الدوام على تحسين أمنها المعلوماتي.

وكان القائمون على موقع الوكالة قد قاموا يإيقافه مؤقتا بسبب القرصنة التي أظهرت في البداية، على الصفحة الرئيسية للموقع، صورة تحمل العلم الأمازيغي، وجملة لمن يفترض أنهم من قاموا بالقرصنة، يتحدثون عن أنهم من منطقة القبائل الأمازيغية بالجزائر، وأن سبب القرصنة هو: "فقط لأجل تقييم أمن الموقع".