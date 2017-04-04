دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن محاولة الربط والقول إن التفجير الذي هز محطة للمترو في سان بطرسبرغ، الاثنين، رد انتقامي على العمليات التي تخوضها بلاده في سوريا "حقير واستهزائي،" على حد تعبيره، وفقا لما نقلتنه وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية.

روسيا تحدد هوية منفّذ تفجير سان بطرسبرغ 1:08

"ويشار إلى أن بول كروكشانك، محلل شؤون مكافحة الإرهاب في CNN قال: "روسيا الآن تتصدر قائمة الأهداف بالنسبة للجهاد العالمي كالقاعدة وداعش بل تعتبر هدفا أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأنهم أطلقوا كل هذه الغارات في سوريا والتي قتلت العديد من المسلمين السنة المدنيين وهذا أغضب حراك الجهاد العالمي، والقلق الآن من موجة جديدة للإرهاب تستهدف روسيا كرد فعل تدخل موسكو بسوريا."

وتابع قائلا: "وفقا لفلاديمير بوتين، هناك سبعة آلاف روسي من دول الاتحاد السوفيتي السابق سافروا إلى سوريا والعراق وانضموا لجماعات مثل داعش، والمخاوف الآن تتمحور حول أنهم يعودون إلى روسيا لشن هجمات، والمخاوف بالتحديد تتعلق بهؤلاء المنتمين للقوقاز، الذين تبين أنهم أكثر المقاتلين ضراوة في داعش."